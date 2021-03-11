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بعد قراره خوض الانتخابات ضد "عباس".. "فتح" تجرد "القدوة" من عضويتها

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بعد قراره خوض الانتخابات ضد "عباس".. "فتح" تجرد "القدوة" من عضويتها بعد قراره خوض الانتخابات ضد "عباس".. "فتح" تجرد "القدوة" من عضويتها
بررت قرارها بالتزامها بالمحافظة على وحدتها التنظيمية

بعد قراره خوض الانتخابات ضد

جردت اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور ناصر القدوة من عضويتها، وفصلته من الحركة.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت "بناءً على قرارها الصادر خلال جلستها بتاريخ 8-3-2021، الذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمسّ بوحدتها.

وأضافت أنه بعد فشل الجهود كل التي بُذِلت معه، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذاً من تاريخه.


وكان "القدوة" قد أعلن عن خوضه الانتخابات بقائمة مستقلة عن الحركة تحمل اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي"، وشمول ذلك خوضه الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس محمود عباس.

و"القدوة" واحد من أبرز الشخصيات السياسية الفلسطينية، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعمل وزيراً للخارجية الفلسطينية.

اللجنة المركزية لحركة فتح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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