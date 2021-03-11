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"تويتر" تتيح ميزة "فائقة الدقة" لهواتف "أندرويد" و"آيفون"

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"تويتر" تتيح ميزة "فائقة الدقة" لهواتف "أندرويد" و"آيفون" "تويتر" تتيح ميزة "فائقة الدقة" لهواتف "أندرويد" و"آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" تتيح حاليًا ميزة وصفت بأنها "فائقة الدقة" على هواتف "أندرويد" و"آيفون".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تويتر تسمح بتحميل صور فائقة الدقة من نوع "4كى" المحملة من تطبيقات الهاتف المحمول الأخرى.

ويمكن تحديث "تويتر" الجديد من تحميل صور عالية الجودة، بدقة تصل إلى 4096×4096 بيكسل، بدلاً من دقة الصور "2كى" بمعدل 2048×2048 بيكسل.

ولتتمكن من الحصول على تلك التقنيات الجديدة، تحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات والخصوصية الخاصة بحساب "تويتر"، ثم الذهاب إلى استخدام البيانات، واختيار أيقونة تحميل صور عالية الجودة، والاختيار إما عن طريق بيانات الجوال والواي فاي أو الواي فاي فقط.منصة التدوين المصغر تويتر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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