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"ملكية ينبع" تُخصّص مكاناً لـ"فود ترك" بمنطقة التنزّه بالواجهة البحرية

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لدعم الشباب بزيادة عدد العربات المرخصة وتوفير الخدمات الأساسية

خصصت الهيئة الملكية بينبع، مؤخراً، منطقة للعربات المتنقلة المرخصة والمخصصة لبيع المأكولات والمشروبات بمنطقة التنزّه بالواجهة البحرية.

جاء ذلك ضمن خطط الهيئة لتوفير التنوع بالمنطقة وخلق الفرص الاستثمارية النوعية التي تلبي حاجة السكان والزوار لمدينة ينبع الصناعية ومرتادي الواجهة البحرية.

وتعدّ هذه الخطوة دعماً للمشاريع الصغيرة التي يقوم عليها ويديرها فئة من الشباب السعوديين وذلك استشعاراً لواجبها تجاه هذه الفئة مع تقديم جميع التسهيلات لهم.

وقام مدير عام الخدمات المساندة محمد بن عمر باجرفان ومدير عام التشغيل والصيانة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة وعدد من المسؤولين بالهيئة الملكية بينبع، بزيارة الموقع المشار إليه والاطلاع على عملية تشغيل العربات وآلية التقديم والبيع، واستمعوا خلال جولتهم إلى الشباب العاملين بالعربات، مؤكدين دعمهم الدائم واهتمام الهيئة الملكية بينبع بتلبية احتياجات المنطقة وما يضمن استدامة المشاريع ونجاحها.

يُشار إلى أنه، مؤخراً، تم ترخيص عدد من العربات والتي تنطبق عليها اشتراطات الصحة والسلامة، كما تستهدف الهيئة الملكية بينبع دعم الشباب بزيادة عدد العربات المرخصة وتوفير الخدمات الأساسية لها.

الهيئة الملكية بينبع ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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