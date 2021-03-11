تركيا لا تستبعد شراء مقاتلات روسية من طرازيّ "سو-35" و"سو-57"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال وزير الخارجية التركي تشالويش أوغلو إن بعض الأطراف تحاول منع أنقرة من شراء أي شيء لا يتوافق مع مصالحها، في إشارة إلى مقاتلتي "سو-35" و"سو-57" الروستين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده تشاويش أوغلو مع نظيريه الروسي سيرجي لافروف، والقطري محمد بن عبد الرحمن في الدوحة، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية أن تشتري أنقرة مقاتلات روسية من طراز "سو-35" و"سو-57".

ولم يستبعد وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك إمكانية شراء بلاده مقاتلات روسية.

وقال ورانك لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "إذا كان لدى روسيا طائرة تلبي احتياجات تركيا الحالية، وإذا لم تكن هناك صعوبات في إدخالها إلى نظامنا وإطلاقها، فيمكننا بالطبع شراؤها من روسيا أو من دولة أخرى في أوروبا".

وأكد الوزير التركي أن هذه المسألة تثار كثيرا في اجتماعات قادة البلدين، لافتا إلى أن "أولوية تركيا أولا وقبل كل شيء هي تطوير قدرات تركيا الذاتية في تطوير مقاتلات الجيل الخامس. ولكن إذا كان لدى روسيا طائرة تلبي احتياجاتنا ومهامنا، فإن تركيا ستحصل عليها".

وكانت واشنطن طالبت أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".