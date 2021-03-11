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القوات المسلحة تنشر بعنوان "الانتقاء والتوجيه"

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القوات المسلحة تنشر فيديو بعنوان "الانتقاء والتوجيه" القوات المسلحة تنشر بعنوان "الانتقاء والتوجيه"

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01:30 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، مقطع بعنوان "الانتقاء والتوجيه"، أحد أفرع القوات المسلحة والذي أنشئ عام 1967.

ويعد قطاع "الانتقاء والتوجيه" أحد أفرع القوات المسلحة المصرية، المسئول عن عملية اختيار وتوزيع المجندين داخل أسلحة القوات المسلحة المختلفة.

ويعمل قطاع الانتقاء والتوجيه، على تحديد الأفراد الأنسب للأسلحة والتخصصات المناسبة، حسب قدراتهم من خلال التحليل النفسي والثقافي والصحي.

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