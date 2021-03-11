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بعد قليل.. مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء مع نظيره السوداني

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بعد قليل.. مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء مع نظيره السوداني بعد قليل.. مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء مع نظيره السوداني

مصراوي Masrawy

01:11 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، في أعقاب زيارته لمصر اليوم.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح إلى الخرطوم الأسبوع الماضي.​

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مصراوي Masrawy

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