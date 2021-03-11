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شكرى يشارك فى الوزارى الرباعى المعنى بعملية السلام فى الشرق الأوسط بباريس

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شكرى يشارك فى الوزارى الرباعى المعنى بعملية السلام فى الشرق الأوسط بباريس شكرى يشارك فى الوزارى الرباعى المعنى بعملية السلام فى الشرق الأوسط بباريس

مصراوي Masrawy

01:34 م الخميس 11 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ، اليوم الخميس ، بباريس فى الاجتماع الوزاري الرُباعي المعني ببحث عملية السلام في الشرق الأوسط وسبل الدفع قُدمًا بالمفاوضات بُغية التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكان شكرى قد توجه أمس الأربعاء إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الرباعى بين وزراء خارجية كل من والأردن وفرنسا وألمانيا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

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