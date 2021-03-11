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أمريكا تطالب بإجراء الانتخابات الليبية في الوقت المحدد

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أمريكا تطالب بإجراء الانتخابات الليبية في الوقت المحدد أمريكا تطالب بإجراء الانتخابات الليبية في الوقت المحدد

مصراوي Masrawy

01:30 م الخميس 11 مارس 2021

سرت - أ ش أ

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بضمان إجراء انتخابات وطنية في الوقت المحدد، وتحمل مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، وبدء برنامج وطني للمصالحة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

ورحب بلينكن - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الخمس - بتصويت مجلس النواب الليبي بالثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيب، متمنيا نجاحها في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات وطنية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر كخطوة رئيسية نحو الانتهاء من حل سياسي لإنهاء عقد من الصراع.

وأوضح أن النقل السلس والمنظم للسلطة إلى المختارين من الشعب الليبي في هذه الانتخابات «أمر بالغ الأهمية لتعزيز العملية الديمقراطية»، وعلامة فارقة نحو تحقيق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي بينما يعمل على إرساء سلام وأمن دائمين في جميع أنحاء البلاد.

ولفت إلى دعوة الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخل الأجنبي، كما دعت جميع الفاعلين الليبيين والدوليين إلى دعم هذه الخطوات، بما في ذلك الإبعاد الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

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