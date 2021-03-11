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أمانة العاصمة المقدسة تضبط عدة منشآت مخالفة في أسبوع

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أمانة العاصمة المقدسة تضبط عدة منشآت مخالفة في أسبوع أمانة العاصمة المقدسة تضبط عدة منشآت مخالفة في أسبوع
بعد تنفيذ بلدية الشرائع الفرعية 195 جولة رقابية

أمانة العاصمة المقدسة تضبط عدة منشآت مخالفة في أسبوع

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بلدية الشرائع الفرعية خلال الأسبوع الحالي 196 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار .

وتم ضبط 12 منشأة تجارية أخرى مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكدت وكالة البلديات بالأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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