"نوادر مخطوطات المسجد النبوي".. معرض يثري الزائرين

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يركز على عرض طرق تدوين وحفظ المخطوطات قديماً

يضمّ معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي بالمدينة المنورة العديد من المقتنيات التاريخية والمخطوطات النادرة الإسلامية في شتى العلوم والفنون، من خلال قاعتين يعرض من خلالهما المقتنيات بشكل منظم ومتاح لجميع الزوار .

ويشتمل المعرض على 30 مخطوطة من أشهر وأندر المخطوطات والكتب وعدد من أدوات الكتابة وطرق استخدامها، إضافة الى أسطح الكتابة التي كانت تدون عليها العلوم قديماً كالعظام والجلود والأخشاب والحجارة التي بلغ عددها 15 سطحًا، فضلاً عن 31 نوعًا من أدوات الكتابة كالمحابر والأقلام وحافظات الأقلام وأدواتها, والعديد من المقتنيات التاريخية .

ويهدف المعرض إلى حفظ وإبراز تاريخ تدوين القرآن الكريم، والسنة النبوية والمخطوطات النادرة، وتعريف الزوار بطرائق التدوين قديماً.

ويسعى المعرض كذلك إلى عرض عدد متنوع من أدوات الكتابة وتوضيح طرق استخدامها من خلال عرض مواد صنع المداد والألوان وغيرها من المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين المخطوطات.