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خبراء: هذه هي الكمامات الواقية الأكثر فعالية في الحماية من الفيروسات

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خبراء: هذه هي الكمامات الواقية الأكثر فعالية في الحماية من الفيروسات خبراء: هذه هي الكمامات الواقية الأكثر فعالية في الحماية من الفيروسات
بعضها تمنع تسرب البكتريا لكنها لا تضمن الحماية الكاملة

خبراء: هذه هي الكمامات الواقية الأكثر فعالية في الحماية من الفيروسات

قالت مؤسسة "منظومة الجودة الروسية" (روسكاتشستفو): إن بعض كمامات الوقاية الطبية تمنع تسرب البكتيريا، ولكن لا يمكن لأي منها ضمان الحماية الكاملة من الفيروسات.

وذكرت المؤسسة أنها قامت بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية الطبية- البيولوجية الروسية، بدراسة فعالية الأنواع الرئيسية من الكمامات المتوفرة في سوق بيع التجزئة، وكذلك وسائل الحماية الشخصية (قناع التنفس FFP2).

وبشكل إجمالي وفق اليوم، تم اختبار وفحص كمامات 14 علامة تجارية، 9 منها تم إنتاجها في روسيا، و5 في الصين.

وقالت المؤسسة في تقريرها: "وتبين نتيجة التجربة، أن كل الكمامات التي تم اختبارها، تسمح بعبور الفيروسات، ولا يضمن أي منها حماية مائة بالمائة".

وأضاف التقرير أن أفضل نتيجة كانت لدى القناع غير النسيجي مع نفاذية فيروسية بنسبة 56.2 في المائة، وأسوأ الكمامات كانت قناع التنفس KN95 FFP2 مع صمام، والذي يحبس أقل من ثلاثة في المائة من الفيروسات.منظومة الجودة الروسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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