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"الغذاء والدواء": ضبط نحو 12 ألف منتج طبي ومستحضر صيدلاني

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"الغذاء والدواء": ضبط نحو 12 ألف منتج طبي ومستحضر صيدلاني "الغذاء والدواء": ضبط نحو 12 ألف منتج طبي ومستحضر صيدلاني
"الهيئة" أكدت استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة في الرياض؛ لتخزينها منتجات تجميل ومستحضرات صيدلانية وأجهزة طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه خلال جولات الرصد والتقصي لمفتشيها، جرى رصد مستودع غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميل ومستحضرات صيدلانية؛ مشيرة إلى أنه تم ضبط وتحريز 10231 مستحضرًا صيدلانيًّا، بالإضافة إلى 1625 منتجًا طبيًّا داخل المستودع.

وأضافت "الغذاء والدواء" أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وحثّت عموم المستهلكين على التأكد قبل استخدام أي منتج طبي أو مستحضر صيدلاني من أنه مسجل لديها عبر تطبيق "طمني"، أو من خلال القوائم المعلوماتية المتوفرة على موقعها الإلكتروني (www.sfda.gov.sa)، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع المنتج.

ودعت إلى اتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتجات، وتخزينها بمكان مناسب حسب التعليمات الموصي بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه، وإبلاغ "الهيئة" في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من الاستخدام.

يُذكر أن الهيئة تتلقى البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال بالرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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