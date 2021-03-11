السجن 15 سنة لمُتهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث أطفيح"

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مصراوي Masrawy

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم مصطفى مأمون بالسجن 15 سنة وإلزامه بدفع 340 ألف جنيه تضامنًا مع باقي المتهمين وذلك في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.