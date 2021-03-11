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إسبانيا تهنئ الليبية على نيل ثقة البرلمان

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إسبانيا تهنئ الحكومة الليبية على نيل ثقة البرلمان إسبانيا تهنئ الليبية على نيل ثقة البرلمان

مصراوي Masrawy

12:57 م الخميس 11 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

وجهت إسبانيا التهنئة للحكومة الليبية الجديدة على نيل ثقة مجلس النواب يوم أمس الأربعاء.

واعتبرت الإسبانية -في بيان صحفي وزعت سفارتها بالقاهرة نسخة منه اليوم الخميس- أن نيل ثقة البرلمان "خطوة حاسمة من أجل تعزيز العملية السياسية، والتي ستتوج بإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، كما تشيد بروح المسؤولية التي تحلى بها البرلمان لتحقيق هذه الخطوة".

وأوضح البيان الإسباني أن هذه الحكومة المؤقتة، ذات التمثيل الواسع، تضم خمس حقائب وزارية تتقلدها نساء، من بينهن ولأول مرة في تاريخ البلاد حقيبة الشؤون الخارجية.

وأكدت إسبانيا استعدادها لتعزيز العلاقات مع السلطات الجديدة، والتعاون لبناء بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة ، وكذلك لمواصلة دعم وساطة الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش.

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