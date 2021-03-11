Bluestacks تطلق أسرع إصدار لها على الإطلاق إلى جانب دعم بنية معالجات إيه آر إم

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: أطلقت شركة "BlueStacks"، الرائدة في مجال تشغيل ألعاب نظام "التشغيل أندرويد" على الحاسوب الشخصي ومنصة الألعاب عبر الجوال الرائدة في العالم، أكبر تحديث لها على الإطلاق - وهو " BlueStacks 5 (beta)" الذي يشكّل نقلة نوعية في السرعة والأداء. ويشكّل هذا التحديث إعادة تشكيل كاملة للمنتج، الذي يحمل الاسم الرمزي "Robusta" داخلياً، وتم إنشاؤه من الصفر لاستهلاك ذاكرة أقل بشكل ملحوظ وتوفير دعم بنية معالجات "إيه آر إم".

نمو غير مسبوق في عدد اللاعبين

كان لعام 2020 أثر كبير على قطاع الألعاب، وساهم في تغيير الطريقة التي يقضي بها الناس أوقات فراغهم. ووفقاً لتقرير أعدّته شركة "Newzoo"، من المرجح أن يشهد عام 2021 نحو 2.8 مليار لاعب في جميع أنحاء العالم. وبالتزامن مع ابتكار الشركات المطورة لألعاب أكبر وأثقل، سيلعب المزيد من اللاعبين عبر الجوال في بيئات ألعاب متواصلة دون انقطاع وسينتقلون إلى استخدام المنصات القائمة على الحواسيب الشخصية مثل "BlueStacks".

اللعب دون انقطاع خلال جلسات لعب طويلة

يقضي المستخدم النمطي "BlueStacks" خمسة ساعات في المتوسط في لعب ألعاب عبر الجوال يومياً. غير أنّ الألعاب عبر الجوال ليست مصممة لأوقات لعب طويلة. وتتيح ميزات قفل الإطار في الثانية والتشغيل لمدة طويلة لعباً سلساً ومتواصلاً، ما يجعل من تحديث "BlueStacks 5 (beta)" الجديد منصة رائعة لجلسات الألعاب الماراثونية. وبفضل أوقات التشغيل والتثبيت والإطلاق السريعة بشكل ملحوظ، أصبح بإمكان اللاعبين الأساسيين حالياً التطلع إلى الغوص في تجارب ألعاب مذهلة تشمل ألعاب الأكشن القائمة على تقمص الأدوار والألعاب الاستراتيجية والألعاب الأخرى التي تتطلّب أداءً فائقاً.

وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى أن العديد من اللاعبين يميلون إلى التبديل بين منصة "Discord" والتصفح والألعاب، فإن خاصية توفير استهلاك الطاقة "إيكو مود" تتيح لهم القيام بمهام متعددة بكفاءة أكثر من أي وقت مضى. وفي بفضل برمجية مدير البرمجيات المتعددة الذي تمّت ترقيته بشكل ملحوظ، وخاصية توفير استهلاك الطاقة، يمكن للاعبين تشغيل المزيد من البرمجيات على "BlueStacks" بشكل أسرع وبتأخير أقل.

أسرع وأخف وأكثر سلاسة

تتعهد منصة "BlueStacks 5 (beta)" بتخفيض استخدام ذاكرة الوصول العشوائي بنسبة 40 في المائة مقارنة بالإصدار السابق، ما يجعلها أخف وأسرع منصة ألعاب أنشئت عبر الجوال على الإطلاق.

وفي هذا السياق، Rosen Sharma, CEO of Bluestacks Inc.: "تم تحميل منتجنا أكثر من مليار مرة منذ إطلاقه الأول. ويعود الفضل في ذلك إلى إصغائنا إلى مطالب مستخدمينا الذي يتجاوز عددهم 500 مليون مستخدم حول العالم، ومنحهم ما يريدون. ويُطالب المستخدمون بتجربة ألعاب غامرة بالفعل على منصة سهلة الاستخدام وسريعة الأداء لا تحتاج إلى الخصائص التي تتطلبها الأجهزة. وهذا ما تمنحه ’BlueStacks 5‘ بالضبط للملايين من اللاعبين".