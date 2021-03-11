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حركة فتح تقرر فصل ناصر القدوة من عضويتها

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حركة فتح تقرر فصل ناصر القدوة من عضويتها حركة فتح تقرر فصل ناصر القدوة من عضويتها

مصراوي Masrawy

12:51 م الخميس 11 مارس 2021

رام الله- (بي بي سي):

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح، فصل عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة.

ونص قرار الفصل الذي أصدرته اللجنة المركزية للحركة، على أن تعطى للقدوة 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها، بحسب نص القرار.

وأضافت اللجنة المركزية أن ذلك القرار "جاء بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الأعضاء المكلفين بذلك، التزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".

وكان القدوة (68 عاما)، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وجّه مؤخرا انتقادات لاذعة للقيادة الفلسطينية وحركة "فتح".

وأعلن في الفترة الماضية عن نيته تشكيل قائمة منفصلة تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي"، لخوض الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو القادم.

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