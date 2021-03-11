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عبر الاقتراض.. لماذا لجأت للبرلمان للحصول على 2 مليار جنيه؟

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عبر الاقتراض.. لماذا لجأت الحكومة للبرلمان للحصول على 2 مليار جنيه؟ عبر الاقتراض.. لماذا لجأت للبرلمان للحصول على 2 مليار جنيه؟

مصراوي Masrawy

12:47 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أحالت لمجلس النواب، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 202/2021، بقيمة 2 مليار جنيه.

وحصل مصراوي، على نص تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون، الذي انتهت من إعداده والمقرر عرضه على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة، فإن الهدف من فتح الاعتماد الإضافي الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، حيث كانت أكثر الجهات المتضررة هي الهيئات الاقتصادية، بسبب نتيجة التوقف الكلي أو الجزئي لأنشتطها، مما يجعلها غير قادرة على دفع أجور العاملين أو سداد القروض المحلية و الأجنبية، مما يضطرها للجوء للخزانة العامة للدولة.

وأكد تقرير اللجنة، على أن الحكومة تقدمت بذلك المشروع وفقًا لنص المادة 24، من القانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته الذي نص على: أنه لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة، أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع لوزارة المالية، والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب.

وجاء مشروع القانون على النحو التالي:​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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