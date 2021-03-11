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"تجارة الشرقية" تضبط 580 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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"تجارة الشرقية" تضبط 580 مخالفة للإجراءات الاحترازية "تجارة الشرقية" تضبط 580 مخالفة للإجراءات الاحترازية
بعد تنفيذ 9300 زيارة ميدانية شملت المجمعات والأسواق

نفّذت فروع ومكاتب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 9332 زيارة ميدانية، ضمن جولات الرقابة التجارية على المجمعات التجارية والأسواق المركزية ومراكز صيانة السيارات بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من انتشار المستجد.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 579 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وجرى على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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