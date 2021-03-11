أخبار عاجلة

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
​​وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

هل يُطبق قرار وقف البناء 6 أشهر جديدة على القرى والعزب والتوابع؟

Print
هل يُطبق قرار وقف البناء 6 أشهر جديدة على القرى والعزب والتوابع؟ هل يُطبق قرار وقف البناء 6 أشهر جديدة على القرى والعزب والتوابع؟

مصراوي Masrawy

12:28 م الخميس 11 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات حمل رقم 63 لسنة 2021 بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.

ونص الكتاب الدوري الجديد على تمديد وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى للمباني الخاصة لمدة 6 أشهر لحين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.​

وشدد الكتاب الدوري على أن هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط والمدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط، ولا تتعلق بالقرى والعزب والتوابع.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية