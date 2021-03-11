أخبار عاجلة

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
​​وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حاكم ولاية هاواي يعلن حالة الطوارئ بعد فيضان

Print
حاكم ولاية هاواي يعلن حالة الطوارئ بعد فيضان حاكم ولاية هاواي يعلن حالة الطوارئ بعد فيضان

مصراوي Masrawy

12:30 م الخميس 11 مارس 2021

نيويورك - (د ب أ/ت ك أ):

أعلن حاكم ولاية هاواي بالولايات المتحدة حالة طوارئ بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات عارمة ضربت اثنتين من الجزر الرئيسية بالولاية.

وقال الحاكم ديفيد إيج، إنه بعدما شهدت بعض المناطق أمطار وصل ارتفاعها إلى ما بين قدم وقدمين في أقل من أربع وعشرين ساعة، فاضت السدود، وتم الإبلاغ عن انهيارات طينية، كما دمرت منازل، وانهار جسر وانقطع التيار الكهربي عن الآلاف، واضطر الكثيرون إلى إخلاء منازلهم في ماوي وأواهو.

وقال الحاكم في تغريدة: "وقعت للتو إعلان طوارئ في ولاية هاواي بعدما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في أضرار جسيمة للممتلكات العامة والخاصة في أنحاء الجزر"، مضيفا أن الطوارئ ستستمر حتى غد الجمعة.

وقال عمدة ماوي، مايكل فيكتورينو، إنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات حتى الآن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية