أخبار عاجلة

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
​​وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

منظمة عالمية: الحفاظ على الطبيعة "تأثر بصورة كبيرة" منذ تفشي كورونا

Print
منظمة عالمية: الحفاظ على الطبيعة "تأثر بصورة كبيرة" منذ تفشي كورونا منظمة عالمية: الحفاظ على الطبيعة "تأثر بصورة كبيرة" منذ تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

12:24 م الخميس 11 مارس 2021

دبلن - (د ب أ):

قال "الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة"، اليوم الخميس، إن الحفاظ على الطبيعة "تأثر بصورة كبيرة" بسبب المستجد والقيود ذات الصلة التي تم فرضها لمكافحته، وذلك بعد عام من إعلان "كوفيد -19" وباء عالمي.

وقال "الاتحاد الدولي للحفاظ الطبيعة"، إنه بينما أدت ردود الفعل تجاه الوباء إلى "إبطاء التأثيرات البشرية على الطبيعة، بصورة مؤقتة"، فإن القيود التي تم فرضها - مثل إجراءات الاغلاق المرتبطة بشعار /ابقوا في المنزل/ وفرض القيود واسعة النطاق على السفر - أدت إلى "فقدان وظائف في مجال الحفاظ على الطبيعة... وتقليل دوريات مكافحة الصيد الجائر، والتراجع عن عمليات حماية البيئة."

وأشار "الاتحاد الدولي للحفاظ الطبيعة" إلى أنه على مدار العام الماضي "تم خفض أو تعليق عمليات (الحفاظ على الطبيعة) في المناطق المحمية، وغلق المرافق الخاصة بالزوار وأماكن العمل، كما تم وقف نشاط الكثير من العاملين في مراكز العمل، وتعطيل سلاسل التوريد".

وتشير أغلب الروايات إلى أن الفيروس كان قد ظهر في أول الأمر بأحد الأسواق الشعبية التي تقوم ببيع المواد الغذائية الطازجة، بمدينة ووهان في وسط الصين في أواخر عام 2019. وغالبا ما يتم بيع الحيوانات البرية في مثل هذه الأسواق، مما يزيد على الأرجح من خطر انتقال الفيروس أو المرض من الحيوان للإنسان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

شبكة عيون الإخبارية