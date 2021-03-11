بـ"حشيش وهيروين". سقوط 7 تجار مخدرات بـ 4 محافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأمن الوطني والعام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن مطروح: ضبط (كمية من مخدر الحشيش – 3 هواتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

وفي مديرية أمن السويس تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

وفي القليوبية تم ضبط كمية من مخدر الشادو - مبلغ مالي) (بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

وفي مديرية أمن الشرقية تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين –هاتف محمول- مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.