"تُنصَرون بضعفائكم".. 7 نصائح ضرورية لرعاية كبار السن في المنزل
من المكارم العظيمة، البر والإحسان إلى الضعفاء، ورعاية حقوقهم، والقيام بواجباتهم، وحل مشكلاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما تُنصَرون بضعفائكم"، ومن هؤلاء الضعفاء كبار السن من الآباء والأجداد الذين يعيشون معنا، حيث تكون رعايتهم سببًا للخيرات والبركات.
وحسب تغريدة لمجلس الصحة الخليجي على موقع "تويتر": إذا كنت تعيش مع كبار السن في منزلك، فهذه سبع نصائح مهمة يوصى باتباعها للحفاظ على سلامتهم وصحتهم:
* غسل القدمين يوميًّا لمنع حدوث أي التهابات.
* الحفاظ على الفحص الدوري للنظر والسمع لأهميتهما في حفظ التوازن والحماية من السقوط.
* زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري لإجراء فحص كامل للفم حتى لمن يستخدمون طقم الأسنان.
* الحفاظ على تهيئة المنزل ليتناسب مع احتياجات كبار السن، مثل وضع سجاد غير قابل للانزلاق، ووجود مقابض للوقاية من خطر السقوط.
* ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تُحسن من جودة النوم وتقلل من أثر العديد من الأمراض مثل هشاشة العظام.
* الحفاظ على دفء المكان خلال فترة الشتاء للحماية من نزلات البرد والعديد من الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية.
* الاستمرار بتناول الأغذية الصحية للتحكم في مستوى السكر والضغط.