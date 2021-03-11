بعد وقف البناء 6 أشهر جديدة.. ما مصير من سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات حمل رقم 63 لسنة 2021 بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.

ونص الكتاب الدوري الجديد على تمديد وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى للمباني الخاصة لمدة 6 أشهر لحين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.​

وقال الكتاب الدوري إن اجتماع مجلس المحافظين بتاريخ 28-9-2020 نص على السماح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية "من وضع أساسات العقار وشرع في البناء" باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أدوار حتى نهاية نوفمبر 2020 لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

ولان فترة السماح الواردة بقرار مجلس المحافظين السابق ذكره يعني الاستمرار في السماح الوارد بقرار اجتماع مجلس المحافظين لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.​