"تُنصَرون بضعفائكم".. 7 نصائح ضرورية لرعاية كبار السن في المنزل

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حُسن رعايتهم سببٌ للخيرات والبركات في بيوتنا

من المكارم العظيمة، البر والإحسان إلى الضعفاء، ورعاية حقوقهم، والقيام بواجباتهم، وحل مشكلاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما تُنصَرون بضعفائكم"، ومن هؤلاء الضعفاء كبار السن من الآباء والأجداد الذين يعيشون معنا، حيث تكون رعايتهم سببًا للخيرات والبركات.

وحسب تغريدة لمجلس الصحة الخليجي على موقع "تويتر": إذا كنت تعيش مع كبار السن في منزلك، فهذه سبع نصائح مهمة يوصى باتباعها للحفاظ على سلامتهم وصحتهم:

* غسل القدمين يوميًّا لمنع حدوث أي التهابات.

* الحفاظ على الفحص الدوري للنظر والسمع لأهميتهما في حفظ التوازن والحماية من السقوط.

* زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري لإجراء فحص كامل للفم حتى لمن يستخدمون طقم الأسنان.

* الحفاظ على تهيئة المنزل ليتناسب مع احتياجات كبار السن، مثل وضع سجاد غير قابل للانزلاق، ووجود مقابض للوقاية من خطر السقوط.

* ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تُحسن من جودة النوم وتقلل من أثر العديد من الأمراض مثل هشاشة العظام.

* الحفاظ على دفء المكان خلال فترة الشتاء للحماية من نزلات البرد والعديد من الأمراض الخطيرة مثل السكتة الدماغية.

* الاستمرار بتناول الأغذية الصحية للتحكم في مستوى السكر والضغط.

البر والإحسان كبار السن