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أمانة محافظة جدة تغلق 102 منشأة تجارية مخالفة

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أمانة محافظة جدة تغلق 102 منشأة تجارية مخالفة أمانة محافظة جدة تغلق 102 منشأة تجارية مخالفة
بعد تنفيذ 4385 جولة رقابية لمتابعة التدابير الوقائية

أمانة محافظة جدة تغلق 102 منشأة تجارية مخالفة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4385 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 102 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 145 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة.

وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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