روسيا.. 9.2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

★ ★ ★ ★ ★

قالت: وصلت حصيلة الحالات إلى 4 ملايين و360823 حالة

سجلت روسيا اليوم الخميس 9270 إصابة و459 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مقارنة مع 9079 إصابة و466 وفاة في إحصائية أمس الأربعاء.

بذلك وصلت حصيلة الحالات إلى 4 ملايين و360823 إصابة، منها 90734 وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3 ملايين و959533 شخصًا، بزيادة 14006 حالات خلال اليوم الماضي؛ فيما تبقى هناك 310556 حالة نشطة.

وسجلت العاصمة موسكو 1281 إصابة و54 وفاة مقابل 1116 إصابة و51 وفاة أمس، بينما رصدت مدينة بطرسبورغ 961 إصابة و40 وفاة اليوم بعدما كانت الحصيلة السابقة 959 إصابة و52 وفاة.روسيا فيروس كورونا الجديد