خاص.. تعرف على القطاعات المستثناة من قرار مد وقف البناء 6 أشهر جديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات حمل رقم 63 لسنة 2021 بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.

ونص الكتاب الدوري الجديد على تمديد وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى للمباني الخاصة لمدة 6 أشهر لحين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.​

ويستثنى من ذلك ما يلي:

- المشروعات القومية وذات الصلة بها.

- المنشآت الصناعية والسياحية.

- مشروعات شركات التطوير العقاري.

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة.​