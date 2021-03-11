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البرلمان الصيني يقر خطة تعديل نظام هونج كونج الانتخابي

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البرلمان الصيني يقر خطة تعديل نظام هونج كونج الانتخابي البرلمان الصيني يقر خطة تعديل نظام هونج كونج الانتخابي

مصراوي Masrawy

11:39 ص الخميس 11 مارس 2021

بكين- (أ ف ب):

صوّتت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني الخميس لصالح إدخال تعديلات على نظام هونج كونج الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين، في إطار المسعى لتشكيل حكومة "وطنية" في المدينة التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية.

وتحرّكت بكين بحزم لتفكيك أسس الديموقراطية في هونج كونج بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت المدينة عام 2019 وتخللها العنف أحيانا.

وخلال اجتماع مجلس الشعب العام الماضي، فرضت قيادة الحزب الشيوعي قانونا واسعا للأمن القومي على هونج كونج.

واستخدم القانون مذاك لسجن عشرات المدافعين عن الديموقراطية ما أدى إلى إضعاف الحركة الاحتجاجية في المدينة التي كانت تتمتع بحريات سياسية أوسع من تلك التي يحظى بها البر الرئيسي بموجب قاعدة "بلد واحد بنظامين".

والخميس، امتنع عضو واحد فقط عن التصويت في مجلس الشعب على الخطوة التي يشير معارضوها إلى أنها تدق آخر إسفين في نعش الحراك الديموقراطي في هونج كونج.

وأفاد الناطق باسم المجلس وانغ تشين بأن القرار يهدف إلى وضع سلطة إدارة المدينة "بحزم في أيدي القوى الوطنية المحبة لهونج كونج".

ورغم أن الشكل الدقيق للتعديلات الأخيرة لا يزال غير واضح في ظل نظام الصين السياسي الغامض، فإن التصويت يفسح المجال باتّجاه "نظام فرز للمؤهلات" في إطار العملية الانتخابية في هونج كونج.

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