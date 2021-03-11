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مقتل عدة أشخاص إثر إطلاق شرطة ميانمار الرصاص الحي على محتجين

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مقتل عدة أشخاص إثر إطلاق شرطة ميانمار الرصاص الحي على محتجين مقتل عدة أشخاص إثر إطلاق شرطة ميانمار الرصاص الحي على محتجين

مصراوي Masrawy

11:38 ص الخميس 11 مارس 2021

يانجون - (د ب أ):

عاودت قوات الأمن في ميانمار استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين على الانقلاب العسكري في البلاد، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، بحسب روايات شهود عيان اليوم الخميس.

وقال شاهد عيان في بلدة ميينج بوسط ميانمار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه قد تم استهداف مجموعة من الأشخاص أثناء احتجاجهم على اعتقال عدة أفراد، أمام أحد مراكز الشرطة.

وقال الرجل إن "الشرطة قامت بقمع المتظاهرين من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي أولا، ثم قامت بإطلاق الرصاص الحي"، مضيفا أن "هناك حتى الآن ستة أشخاص قتلوا، بينهم أحد أصدقائي".

وفي بلدة نورث داجون في شرق يانجون، أكبر مدن ميانمار، قُتل متظاهر واحد على الأقل.

وقال شاهد عيان آخر يدعى كياو كياو وين، لـ (د.ب.أ): "هناك أكثر من 100 متظاهر هنا... وقد لقي أحدهم حتفه إثر إصابته بأعيرة نارية، فيما أصيب اثنان آخران".

وتشهد ميانمار تنظيم مظاهرات حاشدة بصورة يومية منذ وقوع الانقلاب العسكري في مطلع فبراير الماضي. ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي، وإعادة حكومتها المدنية.

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