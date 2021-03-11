لافروف يجتمع في الدوحة مع أمير قطر ووزير خارجيتها (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

استقبل أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الخميس، في الدوحة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي وصل في زيارة رسمية قادما من السعودية.

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف اجتمع في الدوحة أيضا مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن، ونشرت صورا للاجتماعين.

وحضر اللقاء بين الأمير تميم ولافروف أيضا نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

ومن المقرر أن يجري لافروف في الدوحة في وقت لاحق من الخميس محادثات ثلاثية مع نظيريه القطري وكذلك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتمثل قطر آخر وجهة في الجولة الخليجية التي زار وزير الخارجية الروسي خلالها أيضا الإمارات والسعودية.