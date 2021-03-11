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كتاب من جاريد كوشنر عن رئاسة واتفاقيات السلام

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كتاب من جاريد كوشنر عن رئاسة ترامب واتفاقيات السلام كتاب من جاريد كوشنر عن رئاسة واتفاقيات السلام

مصراوي Masrawy

11:32 ص الخميس 11 مارس 2021

وكالات:

نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمُطلع أمس الأربعاء إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض، بما في ذلك دوره في التفاوض على اتفاقيات السلام بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.

وأضاف المصدر أن الكتاب سيركز أساسًا على الشرق الأوسط والاتفاقيات التي ساعد كوشنر في التفاوض عليها بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال المصدر إن الكتاب سيتناول أيضًا موضوعات إصلاح السجون في الولايات المتحدة، والاتفاقيات التجارية، والعلاقات الأمريكية الصينية، وتعامل أمريكا مع جائحة ، والتحقيق في تدخل في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب، وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وقال المصدر إن كوشنر "لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب"، بحسب رويترز.

وتابع المصدر: "ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، وكان معايشاً لكثير من اللحظات الأكثر توتراً لكنه ظل بعيداً عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام".

كان كوشنر (40 عامًا) انتقل وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، للعيش في ميامي بعد انتهاء عملهما في واشنطن.

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