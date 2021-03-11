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تقارير إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارته للإمارات

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تقارير إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارته للإمارات تقارير إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارته للإمارات

مصراوي Masrawy

11:23 ص الخميس 11 مارس 2021

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى الزيارة التي كان مُتوقعًا إجراؤها الخميس إلى الإمارات.

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بإلغاء زيارة نتنياهو على خلفية نقل قرينته، سارة، إلى المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي، الخمسي، إن السلطات الأردنية رفضت قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، تنظيم رحلة نتنياهو المتوقعة إلى الإمارات عبر أجوائها، مما كان سيؤدي إلى زيادة مدة الرحلة بأكثر من 2.5 ساعة.

وأشار المصدر إلى أن قرار عمان هذا جاء في ظل إلغاء زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله إلى الحرم القدسي، بعد نشوب خلاف بين الطرفين حول الترتيبات الأمنية.

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية وغربية، كان من المقرر أن يلتقي نتنياهو في الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ضمن أول زيارة خارجية له منذ توقيع "اتفاقات أبراهام" في سبتمبر الماضي.

كما تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء مزعوم بين نتنيتهو وولي العد السعودي الأمر محمد بن سلمان في الإمارات أيضًا. لكن مسؤول سعودي نفى ذلك.

يأتي ذلك على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات خلال العامين الماضيين في إسرائيل المقرر إجراؤها في 23 مارس الجاري.

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