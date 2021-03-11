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وزير التنمية المحلية يصل الإسكندرية لافتتاح خلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية

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وزير التنمية المحلية يصل الإسكندرية لافتتاح خلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية وزير التنمية المحلية يصل الإسكندرية لافتتاح خلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية

مصراوي Masrawy

11:22 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، منذ قليل، إلى محافظة الإسكندرية لافتتاح خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية وذلك بتكلفة 17 مليون جنيه بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ويعد مركز الناصرية للمخلفات الخطرة المركز الوحيد المعتمد والمجهز بشكل كامل وآمن لإعدام المخلفات الخطرة على مستوى الجمهورية، كما يعد أكبر خلية دفن في بسعة 15 ألف م2، وتأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة.

ويشارك في الافتتاح أيضاً قيادات من وزارة التنمية المحلية والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والدكتور أحمد جمال الدين نائب المحافظ واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية.​

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