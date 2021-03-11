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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب حشيش على جسد راكبة قادمة من إيطاليا

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مصراوي Masrawy

11:18 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، أخفتها راكبة مصرية على جسدها فور وصولها من إيطاليا، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة للطيران القادمة من روما، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمارك في راكبة مصرية قادمة من إيطاليا، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكبة، تحت إشراف تامر رمزي رئيس القسم، تلاحظ وجود سكينة تقطيع بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وتم تشكيل لجنة للتفتيش الذاتي من إيمان موسى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أميره طلبة رئيس القسم، تبين وجود 60 جرام من مخدر الحشيش مخبأة على جسمها.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​

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