أخبار عاجلة

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
​​وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84%

Print
بعد قرابة الشهر من أخذ الجرعة الأولى من التطعيم ضد الفيروس

كشفت منصة "عش بصحة" الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة عن أن لقاحات كورونا تخفض معدل الوفيات بشكل كبير جداً يصل إلى 84%.

وغرد حساب #عش_بصحة على "تويتر" مشيراً إلى أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 72% في الفترة من 14 إلى 20 يوماً، فيما ارتفعت النسبة إلى 84% من 21 إلى 27 يوماً.

وأمس أعلنت "الصحة" عن التوسع في حملة التطعيم ضد وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة، حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق "صحتي" لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي:

http://onelink.to/yjc3nj

‏‪

وأشارت "الصحة" إلى أنه تم ولله الحمد تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كل مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

حيث تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود "الصحة" في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

فيروس كورونا: فاوتشي يدعو ترامب إلى تشجيع أنصاره على تلقي اللقاح

فيروس كورونا: فاوتشي يدعو ترامب إلى تشجيع أنصاره على تلقي اللقاح

8 الصبح - الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

شبكة عيون الإخبارية