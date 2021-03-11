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القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

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القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

مصراوي Masrawy

11:13 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن جثمان المواطن المصري عشري محمد حسين الذي لقى حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودي بعد نشوب مشاجرة بينهما، يصل إلى أرض الوطن اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة 3.05 عصرا إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة للطيران رقم 2652 القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالمملكة العربية .

وبحسب بيان اليوم، كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن العامل المتوفي سيتم نقله إلى مسقط رأسه ليدفن بمحافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ.

وأشار الملحق العمالي، إلى أن المصاب الثاني في الواقعة ويدعى حسين سامي محمد عوض ابن أخو المتوفي الذي أصيب بطلقة نارية بذراعه الأيمن عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة، قد تلقى العلاج اللازم وتم إجراء عملية جراحية بذراعه واستخراج الطلق الناري وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، لافتا إلى أن السفارة والقنصلية بالرياض تتابع تحقيقات الحادث.

يذكر أن وزير القوى العاملة كان يتابع أولا بأول مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض تفاصيل الحادث، وقيام السلطات السعودية بالقبض على الجاني وخضوعه للتحقيق، ومتابعة القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات ، فضلا عن متابعة المكتب حالة المصاب، والحفاظ على حقوق العاملين المصريين.

كما أوفدت القنصلية مستشارها القانوني إلى البحث الجنائي والنيابة والطب الشرعي والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث، واستمرارها في متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانوني، وأعرب الوزير والقنصلية عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللجالية المصرية بالسعودية.​

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