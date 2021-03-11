لإقامة منشآت ومشروعات.. قرارات جمهورية جديدة للسيسي اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 65 لسنة 2021 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالشريط المحصور بين طريق المعاهدة ومصرف أم الريش الرئيسي جنوب بورسعيد، نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 66 لسنة 2021 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والفيوم لاستخدامها في إقامة منشآت شرطية.

وأصدر الرئيس القرار رقم 67 لسنة 2021 بإزالة صفة النفع العام عن قطع من الأراضي ناحية محافظة القليوبية، وتخصص لصالح القوات المسلحة.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 68 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية إدكو بمحافظة البحيرة، لاستخدامها في أغراض الأمن القومي.

وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم 69 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 70 لسنة 2021 بتخصيص قطعة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس لاستخدامها في إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية.

ومن ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين مصر والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1 أغسطس 2018.​