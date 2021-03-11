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الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن

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الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن
جونك: المحققون لم يحددوا بعدُ أي مشتبه به في الحادثة.. الغموض يلفّ دوافعها

الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن

أعلنت الشرطة الأمريكية فجر اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب رابع جراء إطلاق نار وقع في أكبر مدن ولاية تكساس، هيوستن.

وأكدت شرطة هيوستن على حسابها في "تويتر"، أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية جراء الحادث، ولَقِيَ ثلاثة منهم مصرعهم؛ فيما نُقل الرابع إلى المستشفى وفق " اليوم".

وصرّح ريتشارد جونك من إدارة شرطة هيوستن لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن المحققين لم يحددوا بعدُ أي مشتبه به في الحادثة التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس، ولا يزال الغموض يلف دوافعها.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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