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"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب

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"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب "التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب

مصراوي Masrawy

10:41 ص الخميس 11 مارس 2021

الرياض- أ ش أ:

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب.

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - وفقا لما أوردت وكالة الأنباء - التهنئة للحكومة الجديدة وللشعب الليبي، معبراً عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة المهمة الطريق لخطوات أخرى نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا.

وجدد العثيمين بهذه المناسبة دعم منظمة التعاون الإسلامي التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

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