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مقتل وإصابة 66 شخصا جراء سقوط حافلة في إندونيسيا

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مقتل وإصابة 66 شخصا جراء سقوط حافلة في إندونيسيا مقتل وإصابة 66 شخصا جراء سقوط حافلة في إندونيسيا

مصراوي Masrawy

10:40 ص الخميس 11 مارس 2021

جاكرتا- أ ش أ:

لقي 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب 39 آخرون إثر سقوط حافلة سياحية كانت تقلهم في واد بجزيرة "جاوة" بإندونيسيا عقب تعطل مكابحها.

ونقلت "إيه بي سي" الأمريكية، الخميس، عن مسئول بالشرطة الأندونيسية "إيكو براسيتيو روبيانتو" قوله - إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة تقل مجموعة من طلاب المدارس والمعلمين وأولياء الأمور من بلدة "سوبانج" بمقاطعة "جاوة الغربية"، حيث كانت في طريق عودتها إلى البلدة قادمة من منطقة "تاسيكمالايا" عندما سقطت في واد عميق يبلغ ارتفاعه 20 مترا بعدما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها.

وأضاف روبيانتو أن الشرطة تحقق في الحادث من أجل الوقوف على أسبابه وملابساته.

من جانبه، قال ديدن ريدوانسه رئيس وكالة البحث والإنقاذ في مدينة "باندونج"، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرا إلى أن 13 منهم يعانون من إصابات خطيرة.

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