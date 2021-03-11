"الرعاية الصحية" تكشف آليات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

كشفت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية ميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر فيديو بثته على صفحة الفيسبوك الرسمية للتأمين الصحي الشامل.

وأشار الفيديو إلى أن ميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل، تستهدف تفعيل سبل الرقابة على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وإنشاء سجل وخريطة صحية لكل محافظة، بالإضافة إلى قياس مدى رضاء المرضى من المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليه، بما يسهم في التطوير المستمر لأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حسب احتياجاتهم الصحية وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أن ميكنة الخدمات الصحية هي أولى خطوات التحول الرقمي في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أي عقبات تواجههم وبكل سهولة ويُسر، مشيرًا إلى أنه يتم تأسيس البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمختلف المحافظات باعتبارها أداة الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، لتصبح هيئة الرعاية الصحية أول هيئة ذكية رقمية في تقديم الخدمة تسهيلًا على المنتفعين ليتطابق ذلك مع مقاييس الجودة العالمية في تقديم الخدمات والرعاية الصحية.