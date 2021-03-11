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رئيس السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار

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رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار رئيس السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار

مصراوي Masrawy

10:48 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالها عدد من المسئولين لبحث الملفات المشتركة ومناقشة عدة مشروعات بين البلدين وكان في استقباله الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل حمدوك على رأس وفد بطائرة خاصة وتم استقباله وإنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار الحكومية، ومن المقرر أن يتم التوقيع على عدد من المشروعات في إطار التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

تأتي زيادة حمدوك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس عبدالفتاح إلى السودان، حيث التقى مع المسئولين هناك، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والملفات المشتركة، وخاصة قضية سد النهضة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.​

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