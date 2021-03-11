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الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين بها بالمركز الترفيهي بالمنيا الجديدة

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الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين بها بالمركز الترفيهي بالمنيا الجديدة الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين بها بالمركز الترفيهي بالمنيا الجديدة

مصراوي Masrawy

10:35 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- مصراوي:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة المنيا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 14 مارس 2021، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بالمركز الترفيهي للمدينة، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس 29 يوليو 2021.

وقال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارتين (14 – 15)، من يوم 14/3/2021 : 18/3/2021، ووحدات العمارتين (16 – 17)، من يوم 21/3/2021 : 25/3/2021، ووحدات العمارتين (6 – 18)، من يوم 28/3/2021 : 1/4/2021، ووحدات العمارتين (4 – 5)، من يوم 4/4/2021 : 8/4/2021، ووحدات العمارة (2)، من يوم 11/4/2021 : 15/4/2021، ووحدات العمارة (3)، من يوم 18/4/2021 : 21/4/2021، ووحدات العمارة (1)، من يوم 25/4/2021 : 28/4/2021، ووحدات العمارتين (9 – 11)، من يوم 4/5/2021 : 11/5/2021، ووحدات العمارة (7)، من يوم 23/5/2021 : 27/5/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة (8)، من يوم 30/5/2021 : 3/6/2021، ووحدات العمارة (10)، من يوم 6/6/2021 : 10/6/2021، ووحدات العمارة (12)، من يوم 13/6/2021 : 17/6/2021، ووحدات العمارة (13)، من يوم 20/6/2021 : 24/6/2021، ووحدات العمارة (20)، من يوم 27/6/2021 : 29/6/2021، ووحدات العمارة (19)، من يوم 4/7/2021 : 8/7/2021، ووحدات العمارتين (21 – 22)، من يوم 11/7/2021 : 15/7/2021، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الأيام من 25/7/2021 : 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​

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