"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84%

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بعد قرابة الشهر من أخذ الجرعة الأولى من التطعيم ضد الفيروس

كشفت منصة "عش بصحة" الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة عن أن لقاحات كورونا تخفض معدل الوفيات بشكل كبير جداً يصل إلى 84%.

وغرد حساب #عش_بصحة على "تويتر" مشيراً إلى أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 72% في الفترة من 14 إلى 20 يوماً، فيما ارتفعت النسبة إلى 84% من 21 إلى 27 يوماً.

وأمس أعلنت "الصحة" عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة، حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق "صحتي" لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي:

http://onelink.to/yjc3nj

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وأشارت "الصحة" إلى أنه تم ولله الحمد تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كل مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

حيث تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود "الصحة" في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.