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فيسبوك تعلّق مشروع "كابل بيانات" بين كاليفورنيا وهونج كونج

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فيسبوك تعلّق مشروع "كابل بيانات" بين كاليفورنيا وهونج كونج فيسبوك تعلّق مشروع "كابل بيانات" بين كاليفورنيا وهونج كونج

مصراوي Masrawy

10:10 ص الخميس 11 مارس 2021

واشنطن- (أ ف ب):

علّقت فيسبوك مشروعا لبناء كابل في المحيط الهادئ يربط كاليفورنيا بهونج كونج، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وأفاد ناطق باسم فيسبوك فرانس برس الأربعاء "نظرا للقلق القائم من قبل الأمريكية بشأن الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وهونج كونج، قررنا سحب الطلب الذي كنا تقدما به إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية" الأمريكية.

وأضاف المصدر "نتطلع للعمل مع جميع الأطراف لإعادة صياغة نظام يتوافق مع قلق الحكومة الأمريكية".

ويذكر أن التواصل الاجتماعي العملاقة تقدّمت إلى جانب شركات اتصالات عدة بأول طلب ترخيص بناء في 2018، لربط موقعين في كاليفورنيا بهونج كونج وتايوان.

وكان من المفترض أن يسهّل المشروع الاتصالات عبر ألياف ضوئية قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات بفترات انتظار ضئيلة للغاية.

لكن واشنطن قاومت الأمر على خلفية مخاوف من الصين تتعلق بالأمن القومي، في وقت تشدد بكين قبضتها على هونغ كونغ.

وفي يونيو، أوصت وزارة العدل بأن يتخطى الكابل العابر للهادئ الذي اقترحته فيسبوك وجوجل، هونج كونج.

وكان من المفترض أن يربط الكابل الذي أطلق عليه "باسيفيك لايت كابل نتوورك" الولايات المتحدة وتايوان وهونج كونج والفيليبين.

وحذرت الوزارة من أن محطة هونغ كونغ "تكشف حركة الاتصالات الأمريكية (لبكين) وتمكنها من جمع" البيانات.

ومنحت هيئة الاتصالات الفيدرالية إذنا لجوجل في أبريل 2020 لتشغيل الخط الرابط بين أمريكا الشمالية وتايوان.

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