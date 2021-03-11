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تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله

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تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله
تم تكريمهن بحضور أمهاتهن بالقسم النسائي

تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله

احتفت جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الأفلاج اليوم الأربعاء بـ 7 خاتمات للقرآن الكريم منهن طالبتان بالمرحلة المتوسطة وطالبة بالمرحلة الثانوية وأربع طالبات في المرحلة الجامعية، وشهد حفل تخريج الحافظات بالقسم النسائي حضور أمهات الطالبات.

وجاء في فقرات الحفل كلمات لمديرة دار عائشة ومديرة دار خديجة ثم كلمة للمشرفة العامة تضمنت الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي أولت القرآن الكريم اهتماما بالغا، مثمنة لإدارة الجمعية جهودها ولأولئك المحسنين الذين بذلوا أموالهم لتعليم كتاب الله مقدمة الشكر والتقدير للمديرات والمعلمات وتهنئة الحافظات والوصية لهن بتقوى الله والمتابعة والمعاهدة.

بعد ذلك استمع الحضور إلى تلاوات الطالبات، وتم تكريم الحافظات.

يذكر أن جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج حرصت على تذليل الصعوبات وعدم توقف حفظ الدراسة بسبب تعليق الحضور للمساجد والدور النسائية بسبب جائحة كورونا، وقد أثمرت تلك الجهود في تخريج العديد من الحافظين والحافظات لكتاب الله الكريم.جمعية تحفيظ القرآن محافظة الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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