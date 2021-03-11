"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير

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مبنى بتكلفة 923559 ريالًا وتم تنفيذه خلال 6 أشهر بسعة ستة فصول دراسية

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، مرحلة التوسع في فصول الطفولة المبكرة "المرحلة الثانية" في الابتدائية الثامنة والأربعين بخميس مشيط.

وأوضح مدير إدارة المباني بتعليم المنطقة المهندس صالح الشهراني أن المبنى الذي تشرف عليه شركة "تطوير" للمباني التعليمية؛ يأتي ضمن ثمانية نماذج أخرى معتمدة، وبلغت كلفته الإجمالية 923559 ريالًا، وتم تنفيذه خلال ستة أشهر بسعة ستة فصول دراسية.

وأضاف الشهراني: أن المشاريع الجاري تنفيذها ستسهم في توفير بيئة جاذبة للمستفيدين والمستفيدات وزيادة في السعة المقعدية للطلاب والطالبات.

مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني