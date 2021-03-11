أخبار عاجلة

الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
​​وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي -
إيران تنفي تورطها في هجوم عين الأسد وأربيل.. "اتهام باطل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

Print
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى : موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

مصراوي Masrawy

09:58 ص الخميس 11 مارس 2021

عواصم أوروبا الوسطى- (بي بي سي):

سجل عدد المرضى في العناية المركزة في جمهورية التشيك ارتفاعا جديدا، في وقت تكافح فيه العديد من دول أوروبا الوسطى مع موجة جديدة من .

وأرسلت السلطات التشيكية يوم الثلاثاء أول مريض إلى الخارج لتلقي العلاج في بولندا حيث تكافح المرافق للتعامل مع الأمر.

في غضون ذلك، تجاوز عدد الحالات في الموجة الحالية في المجر الذروة السابقة في ديسمبر.

وأغلقت المدارس ومعظم المتاجر يوم الإثنين وسط تزايد الإصابات.

كما تتزايد الحالات في بولندا، حيث سجلت يوم الأربعاء أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أواخر نوفمبر، مع 17260 إصابة جديدة.

وشكا متحدث باسم وزارة الصحة من "التراخي المتزايد" بين البولنديين تجاه إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وخففت القيود الشهر الماضي لكن أعيد فرضها منذ ذلك الحين في منطقتين في الشمال.

ووصل عدد التشيكيين المصابين بفيروس كورونا والذين عولجوا في المستشفى إلى 8618 يوم الأربعاء، منهم 1853 في العناية المركزة. ويوم الثلاثاء، توفي أول نائب تشيكي إثر إصابته بالفيروس. وكان يري فينتروبا، 71 عاما، جراح أعصاب أطفال مشهورا.

وعدد الإصابات الجديدة لا يزال مرتفعا، حيث جرى الإبلاغ عن أكثر من 15 ألف حالة جديدة يوم الثلاثاء.

ويقترب معدل الوفيات في سلوفاكيا المجاورة منه في جمهورية التشيك، وحث رئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش يوم الثلاثاء وكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي على تسريع الموافقة على لقاح "سبوتنيك 5" الروسي، محذرا من أن الأرواح "معرضة للخطر".

وحصل ماتوفيتش مؤخرا على مليوني جرعة من "سبوتنيك 5" من دون إخبار الجمهور أو شركائه في التحالف.

ووجهت انتقادات واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي نظرا لبطء وتيرة التطعيمات، وألقي اللوم جزئيا في التأخيرات الأولية على فشل شركة "استرازينيكا" الصيدلانية الإنجليزية السويدية في تزويد الدول الأعضاء بجرعات.

ولدى المجر أيضا واحدة من أعلى معدلات الوفيات الأخيرة ووصفت الجراحة العامة سيسيليا مولر الوضع الحالي بأنه "خطير للغاية". ووصل عدد حالات دخول المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى هناك الآن إلى رقم قياسي بلغ 8270، بعد أقل من أسبوع على تحذير رئيس الوزراء فيكتور أوربان من أن العدد قد يرتفع إلى 20 ألف.

وتمضي المجر قدما في حملة التطعيم، وجرى تلقيح 10.5 في المئة من السكان. وفي يناير، أصبحت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك 5" الروسي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الرئاسة اللبنانية تنفي تمسك عون بالثلث المعطل في الحكومة

الرئاسة اللبنانية تنفي تمسك عون بالثلث المعطل في الحكومة

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية