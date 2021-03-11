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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل

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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل

مصراوي Masrawy

10:01 ص الخميس 11 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزبقية، اليوم الخميس، هزة أرضية على بعد 48 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بأسوان.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 4.12 فجراً، وذلك بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 22.77 شمالا، وخط الطول: 31.54 شرقا، وعلى عمق 10 كم.

وأكد البيان، على أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة، كما تم تسجيل تابع لهذه الهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر حدثت في تمام الساعة 6.20 صباحا بالتوقيت المحلي.​

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